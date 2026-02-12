Вашингтон
Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Городское теплоснабжение, социально-экономическое развитие, сохранения историко-культурного наследия страны — эти и другие важные вопросы обсудил губернатор Севастополя на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Культурные и традиционные ценности.

«Комиссия по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям займется подготовкой к заседанию Госсовета, посвященному сохранению историко-культурного наследия России», — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее была выработана понятийная база, призванная стать общегосударственной.

«Кроме того, сейчас в городе занимаются выработкой инструментов, чтобы ключевые ценности России были в наших фильмах, в наших учебниках, в общении с нашими детьми в детских садах — словом, чтобы они стали действительно главными в культуре и социальной сфере», — написал он.

Развитие инфраструктуры.

Также Развожаев уточнил, что на этот год городу-герою выделили более 19 миллиардов рублей для реализации госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Эти средства пойдут на строительство КОС «Южные» и яхтенной марины в Балаклаве, работы на Историческом бульваре, строительство 14,5 км дорог, включая транспортные развязки, дорогу от Камышовой в Казачью бухту и тоннель на Пожарова.

Теплоснабжение города.

Чтобы обеспечить качественное теплоснабжение домов, в городе строят 11 котельных в зоне действия Севастопольской ТЭЦ, напомнил губернатор Севастополя.

«Пять котельных мы построили, остальные достроим в этом году. Блочно-модульные газовые котельные работают в автоматическом режиме, без присутствия оператора», — подчеркнул Развожаев.

Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии. Все новые котельные будут запущены к следующему отопительному сезону, поделился планами Михаил Развожаев.

