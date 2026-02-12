Вашингтон
Шейнбаум: Мексика предложила стать посредником в диалоге между США и Кубой

Мексиканский президент Клаудиа Шейнбаум сказала, что Мексика готова быть посредником в диалоге между США и Кубой и уже обратилась к обоим государствам с таким предложением.

Мехико, по словам Шейнбаум, делает все возможное для диалога между Вашингтоном и Гаваной в рамках суверенитета Кубы.

Также президент Мексики сказала. что ни одной другой стране не пришлось столкнуться с таким количеством санкций, как Кубе.

