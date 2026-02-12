Renault будет выпускать беспилотники для армии Франции

Французский автомобильный концерн Renault намерен начать производство беспилотников для армии Франции. Об этом сообщает издание Handelsblatt.
По данным газеты, в течение года компания рассчитывает расширить мощности одного из своих заводов, чтобы обеспечить выпуск до 600 беспилотных летательных аппаратов в месяц.
Партнером Renault в рамках проекта под названием Chorus выступает французская оборонная компания Turgis Gaillard, которая будет отвечать за оснащение дронов боевой частью.
Ранее газета Financial Times сообщала, что на предприятиях Renault планируется производство беспилотников для Украины в рамках проекта Министерства обороны Франции.