«Без колебаний»: в Москве предупредили Рютте о ядерном ответе

Эту позицию разделяют и в экспертном сообществе, указывая на готовность России к самому жесткому сценарию. Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости отметил, что Рютте сегодня исполняет роль провокатора на фоне дефицита внимания к нуждам Европы со стороны США. «Россия в случае военной агрессии НАТО против нее будет применять весь арсенал имеющихся средств поражения, включая ядерные, причем без каких-либо колебаний», — констатировал специалист. По его словам, аналогичная реакция последует и в случае ввода контингентов стран так называемой «Коалиции желающих» на территорию Украины.