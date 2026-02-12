Любые попытки Североатлантического альянса реализовать угрозы в адрес России приведут к немедленному применению Москвой всего арсенала средств поражения, включая ядерное оружие. Об этом заявили ведущие российские политики и военные эксперты, комментируя резкие высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По мнению Москвы, Брюссель сознательно идет на эскалацию, пытаясь скрыть за воинственной риторикой внутренний кризис доверия в отношениях с Вашингтоном.
«“Сокрушительный ответ”, а точнее нападение на Россию, повлечет не менее сокрушительные встречные меры. Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно», — подчеркнул в интервью агентству ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Парламентарий уверен, что руководство блока занимается «словесной эскалацией» лишь для того, чтобы оправдать милитаризацию Европы и раздувание военных бюджетов под предлогом искусственно созданной «российской угрозы».
Эту позицию разделяют и в экспертном сообществе, указывая на готовность России к самому жесткому сценарию. Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости отметил, что Рютте сегодня исполняет роль провокатора на фоне дефицита внимания к нуждам Европы со стороны США. «Россия в случае военной агрессии НАТО против нее будет применять весь арсенал имеющихся средств поражения, включая ядерные, причем без каких-либо колебаний», — констатировал специалист. По его словам, аналогичная реакция последует и в случае ввода контингентов стран так называемой «Коалиции желающих» на территорию Украины.
Читайте материал: «“Папочка не защитит”: в Госдуме ответили на угрозы Рютте».