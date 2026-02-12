Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности

Макрон ранее заявил, что предложил «нескольким европейским коллегам» возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.
«У нас, у европейцев, также есть вопросы для обсуждения, поэтому мы должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности. Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией», — сказал Макрон после встречи лидеров ЕС.
