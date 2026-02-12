Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности

БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз проработать свою позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине, чтобы быть готовыми к обсуждению этого вопроса с Россией.

Источник: Reuters

Макрон ранее заявил, что предложил «нескольким европейским коллегам» возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.

«У нас, у европейцев, также есть вопросы для обсуждения, поэтому мы должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности. Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией», — сказал Макрон после встречи лидеров ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше