DPA: европейские члены НАТО планируют закупить недорогие боевые БПЛА

Агентство DPA заявило, что ряд европейских государств-членов НАТО договорились осуществить закупки недорогих боевых беспилотников.
Как уточняется, речь идет об ФРГ, Франции, Великобритании, Польше и Швеции и ряде других государств.
Дальность полета беспилотников, по данным агентства, составит не менее 500 километров. Они должны быть способны подавлять системы ПВО противника для эффективных атак по военным целям с помощью дорогостоящего высокоточного оружия.
