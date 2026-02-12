Вашингтон
Франция и Норвегия заключили соглашение о военной помощи Киеву

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Франция и Норвегия заключили соглашение о военной помощи Киеву, в рамках которого будут поставлены управляемые авиабомбы и средства для слежения, сообщает норвежское правительство.

Источник: © РИА Новости

«Новое соглашение между Францией и Норвегией обеспечивает Украину новыми возможностями в областях наблюдения и ситуационной осведомленности, а также авиабомбами… Соглашение предоставляет Норвегии и Франции возможность сотрудничества в пожертвовании уникальных и желаемых оборонных материально-технических ресурсов посредством закупок у французской промышленности или пожертвованиями из французских запасов», — говорится в заявлении на сайте правительства.

Согласно публикации, в качестве первого шага Норвегия предоставляет около 4,2 миллиардов крон (более 441 миллионов долларов), а Франция гарантирует заимствование на приблизительно 3 миллиарда крон (около 315 миллионов долларов). Отмечается, что в рамках соглашения предполагается поставка большого количества управляемых авиабомб и средств для слежения.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

