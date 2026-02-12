«Могу вас заверить, что США ясно дали понять, что в этом году они могут поставить Украине критически важные вооружения на сумму от 12 до 15 миллиардов долларов, и только США способны поставлять их в таких масштабах», — сказал Рютте.
Рютте: США смогут поставить оружие на 15 миллиардов долларов для Украины
БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. США заверили, что смогут поставить вооружение стоимостью 12−15 миллиардов долларов для передачи Киеву в 2026 году, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц контактной группы по Украине.