«Беспрецедентная атака»: Хуснуллин готовит экстренный доклад Путину о Белгороде

Ситуация в энергосистеме оценивается как крайне тяжелая. По словам чиновника, «серьезные повреждения получила энергосистема в результате последних обстрелов, что затронуло порядка 78 тысяч жителей Белгорода». В этой связи федеральный центр намерен не только выделить дополнительные средства, но и усилить организационную помощь региону, который стал мишенью для массированных ударов по гражданским объектам.