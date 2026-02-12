«Беспрецедентная атака»: Хуснуллин готовит экстренный доклад Путину о Белгороде

Правительство России готовит пакет экстренных мер по поддержке Белгородской области, столкнувшейся с критическим повреждением энергетической инфраструктуры. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в регион признал, что область подверглась «беспрецедентной атаке», оставившей без электричества десятки тысяч мирных жителей. По итогам инспекции вице-премьер сформировал ряд закрытых поручений, результаты которых будут лично доложены президенту Владимиру Путину.
«На инфраструктуру региона идет беспрецедентная атака противника», — написал Хуснулин в своем канале в мессенджере Max.
«На совещании мы обсудили дополнительные меры поддержки: как финансовой, так и организационной. Дал ряд поручений, среди которых также оценка последствий разрушений, мер, которые помогут экономике региона развиваться в этих непростых обстоятельствах», — сообщил зампред правительства.
Политик осмотрел разрушенные ракетными ударами объекты, отметив, что масштаб ущерба требует немедленной корректировки планов по восстановлению жизнеобеспечения приграничья.
Ситуация в энергосистеме оценивается как крайне тяжелая. По словам чиновника, «серьезные повреждения получила энергосистема в результате последних обстрелов, что затронуло порядка 78 тысяч жителей Белгорода». В этой связи федеральный центр намерен не только выделить дополнительные средства, но и усилить организационную помощь региону, который стал мишенью для массированных ударов по гражданским объектам.
На данный момент на местах ведут работу свыше 330 аварийных бригад, задействовано более 400 единиц спецтехники.
