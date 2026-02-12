Пресс-секретарь Меркель опровергла слух о ее выдвижении в президенты ФРГ

Пресс-секретарь бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заявила, что сообщения о возможном выдвижении кандидатуры политика на пост президента ФРГ не соответствуют действительности.
«Это абсурд», — приводит ее слова издание Tagesspiegel.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что окружение федерального канцлера Германии Фридриха Мерца озабочено слухами о планах экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель претендовать на пост главы государства. Журналисты предположили, что ее кандидатуру могут выдвинуть «Зеленые».
Немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что шансы экс-канцлера Германии Ангелы Меркель занять пост президента страны очень велики.
