Пресс-секретарь Меркель опровергла слух о ее выдвижении в президенты ФРГ

Пресс-служба бывшего канцлера Германии сообщила, что политик не планирует участвовать в выборах.

Аргументы и факты

Пресс-секретарь бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заявила, что сообщения о возможном выдвижении кандидатуры политика на пост президента ФРГ не соответствуют действительности.

«Это абсурд», — приводит ее слова издание Tagesspiegel.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что окружение федерального канцлера Германии Фридриха Мерца озабочено слухами о планах экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель претендовать на пост главы государства. Журналисты предположили, что ее кандидатуру могут выдвинуть «Зеленые».

Немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что шансы экс-канцлера Германии Ангелы Меркель занять пост президента страны очень велики.

