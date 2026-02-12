WSJ: США тайно поставили протестующим в Иране 6 тысяч терминалов Starlink

По данным газеты, в страну через контрабандистов ввезли около 6 тыс. устройств. Госдепартамент в последние месяцы закупил примерно 7 тыс. терминалов, большинство — в январе. При этом президент США Дональд Трамп был осведомлён о планах, однако неизвестно, давал ли он прямое разрешение.