WSJ: США тайно поставили протестующим в Иране 6 тысяч терминалов Starlink

Соединённые Штаты контрабандой доставили в Иран несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink — они предназначались участникам антиправительственных выступлений. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По данным газеты, в страну через контрабандистов ввезли около 6 тыс. устройств. Госдепартамент в последние месяцы закупил примерно 7 тыс. терминалов, большинство — в январе. При этом президент США Дональд Трамп был осведомлён о планах, однако неизвестно, давал ли он прямое разрешение.

Напомним, ещё в январе SpaceX Илона Маска отменила абонентскую плату за спутниковую связь для пользователей в Исламской Республике — на фоне тотального отключения интернета властями. Тогда американская организация Holistic Resilience подтвердила: владельцы приставок в Иране получили возможность пользоваться Starlink бесплатно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

