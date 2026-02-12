Макрон порекомендовал Европе готовиться обсуждать с РФ архитектуру безопасности

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европейскому союзу следует проработать свою позицию по архитектуре евробезопасности, чтобы впоследствии быть готовым обсуждать соответствующий вопрос с Россией.
Макрон уже утверждал, что порекомендовал возобновить диалог с Россией ряду «европейских коллег».
Как заявил президент Франции, Европе нужно подготовиться «уже сейчас», чтобы «в нужный момент» быть готовыми к обсуждению с Москвой.
