Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон порекомендовал Европе готовиться обсуждать с РФ архитектуру безопасности

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европейскому союзу следует проработать свою позицию по архитектуре евробезопасности, чтобы впоследствии быть готовым обсуждать соответствующий вопрос с Россией.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европейскому союзу следует проработать свою позицию по архитектуре евробезопасности, чтобы впоследствии быть готовым обсуждать соответствующий вопрос с Россией.

Макрон уже утверждал, что порекомендовал возобновить диалог с Россией ряду «европейских коллег».

Как заявил президент Франции, Европе нужно подготовиться «уже сейчас», чтобы «в нужный момент» быть готовыми к обсуждению с Москвой.

Читайте материал «Рютте ошибочно приписал США важный рекорд России».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше