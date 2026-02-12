Вашингтон
Захарова: Россия никогда не начинала войн и не была мировым агрессором

Захарова заявила, что Россия всегда выходила победителем из мировых противостояний, оставаясь на стороне истины.

Источник: Комсомольская правда

Россия никогда не начинала войн и не выступала в качестве мирового агрессора. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью члену комиссии «Семья» Госсовета России Наталье Локтевой.

«Мы никогда не выступали в исторической перспективе в качестве мировых агрессоров, мы не начинали никаких мировых войн. Мы их только завершали», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия всегда выходила из мировых противостояний победителем, оставаясь на стороне добра и истины. Страна также никогда не являлась империй колониального типа, которые завоевывали другие государства и континенты для выкачивания из них ресурсов.

Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова напомнила о захватнических войнах Европы против России. По словам дипломата, европейские страны подло нападали на РФ, однако государство никогда не мстило своим врагам на всех этапах истории.

