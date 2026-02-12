На «Рамштайне» анонсировали новый пакет военной помощи Украине почти на $3 млрд

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте в разговоре с новым министром обороны Украины публично признал, что российская армия добивается успехов в боях. Правда, тут же он попытался преуменьшить их, заявив, что они якобы «очень незначительные». Тем временем потери Украины оценили в 2,2 миллиона мужчин за четыре года.