На «Рамштайне» анонсировали новый пакет военной помощи Украине почти на $3 млрд

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил о новом пакете военной помощи, согласованном на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». По его словам, общая сумма поддержки приближается к 38 миллиардам долларов.

Источник: Life.ru

Фёдоров отметил, что контактная группа по вопросам обороны уже предоставила Украине 35 миллиардов долларов военной помощи. Представители государств объявили о новых пакетах поддержки на почти 3 млрд.

Большая часть этих средств пойдёт на системы противовоздушной обороны, беспилотники, развитие ударных дроновых подразделений, а также на технологии Deep Strike и дроны-перехватчики.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте в разговоре с новым министром обороны Украины публично признал, что российская армия добивается успехов в боях. Правда, тут же он попытался преуменьшить их, заявив, что они якобы «очень незначительные». Тем временем потери Украины оценили в 2,2 миллиона мужчин за четыре года.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

