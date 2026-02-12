На «Рамштайне» анонсировали новый пакет военной помощи Украине почти на $3 млрд

Фёдоров отметил, что контактная группа по вопросам обороны уже предоставила Украине 35 миллиардов долларов военной помощи. Представители государств объявили о новых пакетах поддержки на почти 3 млрд.
Большая часть этих средств пойдёт на системы противовоздушной обороны, беспилотники, развитие ударных дроновых подразделений, а также на технологии Deep Strike и дроны-перехватчики.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте в разговоре с новым министром обороны Украины публично признал, что российская армия добивается успехов в боях. Правда, тут же он попытался преуменьшить их, заявив, что они якобы «очень незначительные». Тем временем потери Украины оценили в 2,2 миллиона мужчин за четыре года.
