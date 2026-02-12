На Украине вводят военную подготовку для старшеклассников

Как следует из представленных материалов для 10-х классов, раздел «Основы национальной безопасности» включает ряд исторических примеров. Среди них упоминаются события начала XX века, лагерные бунты середины прошлого века, советско-финская война, а также трактовка событий после 2014 года в Крыму.