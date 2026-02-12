По данным источника, в учебных заведениях предписано внедрить обновлённую программу дисциплины «Защита Украины», которая пришла на смену предмету ОБЖ. Источник уточнил, что один из директоров школ выразил несогласие с содержанием курса.
«Содержание данного курса, который разработали националистка Инна Совсун (депутат Верховной рады — ред.), пропагандисты “Азова”* и другие граждане бывшей советской республики, не имеющие никакого отношения к образованию», — сообщил собеседник агентства.
Как следует из представленных материалов для 10-х классов, раздел «Основы национальной безопасности» включает ряд исторических примеров. Среди них упоминаются события начала XX века, лагерные бунты середины прошлого века, советско-финская война, а также трактовка событий после 2014 года в Крыму.
«Образовательная программа наглядно показывает, как сейчас воспитывается украинская молодежь и какие перспективы ее ждут, если вопрос денацификации бывшей советской республики не будет решен окончательно», — добавил собеседник агентства.
* Организация признана террористической и запрещена в России.