Администрация США прекращает рейды против нелегальных мигрантов в Миннесоте

Ранее сообщалось, что Миннеаполисе во время рейдов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) был застрелен 37-летний житель города Алекс Джеффри Претти. По данным официальных лиц и открытых источников, он работал дипломированным медбратом в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. У него было разрешение на ношение огнестрельного оружия и он не имел судимостей.