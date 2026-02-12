Администрация США прекращает рейды против нелегальных мигрантов в Миннесоте

Белый дом завершает операции по поиску и задержанию нелегальных иммигрантов Миннесоте, сообщила ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов Том Хоман, которого администрация США направила в этот штат.
«Я внес предложение о завершении операции, и президент США Дональд Трамп его поддержал», — приводит его слова NBC News.
Хоман рассказал, что операцию начнут сворачивать уже на этой неделе, при этом сам он пробудет Миннесоте еще некоторое время, чтобы обеспечить ее успешное завершение.
«Я не хочу больше кровопролития. Я молюсь каждую ночь за безопасность сотрудников правоохранительных органов и за безопасность людей», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Миннеаполисе во время рейдов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) был застрелен 37-летний житель города Алекс Джеффри Претти. По данным официальных лиц и открытых источников, он работал дипломированным медбратом в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. У него было разрешение на ношение огнестрельного оружия и он не имел судимостей.
7 января в ходе рейдов ICE была убита находившаяся за рулем американка, мать троих детей Рене Николь Гуд.