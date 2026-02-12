Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо призвал Нидерланды «курить» и не вмешиваться в дела Словакии

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что власти Нидерландов не должны вмешиваться во внутренние дела страны и критиковать ее позицию.

Источник: Аргументы и факты

Фицо заявил, что власти Нидерландов не должны вмешиваться во внутренние дела Словакии и угрожать ей санкциями за суверенную позицию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал заявление на своей странице в Facebook*. Он раскритиковал позицию нидерландских властей, которые в программном документе нового правительства уделили внимание Словакии, назвав словаков «евроскептиками».

«Нидерландские политические друзья, у вас опасная тенденция вмешиваться во внутренние суверенные дела других стран. Курите… признавайте 70 полов — это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение — это переход красной линии», — заявил Фицо.

По его словам, вопросы брака и гендерной политики относятся к компетенции национальных государств и не должны становиться поводом для давления.

Ранее сообщалось, что королева Нидерландов Максима пройдет военную подготовку в армии страны в качестве резервиста. По данным телеканала RTL Nieuws, программа будет включать теоретические и физические занятия, в том числе стрельбу и ориентирование. В министерстве обороны рассчитывают, что участие королевы поможет популяризировать службу. В этом году кронпринцесса Амалия завершила базовую военную подготовку, а правительство объявило о планах увеличить численность армии до 122 тысяч человек.

*компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше