Фицо призвал Нидерланды «курить» и не вмешиваться в дела Словакии

Фицо заявил, что власти Нидерландов не должны вмешиваться во внутренние дела Словакии и угрожать ей санкциями за суверенную позицию.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал заявление на своей странице в Facebook*. Он раскритиковал позицию нидерландских властей, которые в программном документе нового правительства уделили внимание Словакии, назвав словаков «евроскептиками».
«Нидерландские политические друзья, у вас опасная тенденция вмешиваться во внутренние суверенные дела других стран. Курите… признавайте 70 полов — это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение — это переход красной линии», — заявил Фицо.
По его словам, вопросы брака и гендерной политики относятся к компетенции национальных государств и не должны становиться поводом для давления.
Ранее сообщалось, что королева Нидерландов Максима пройдет военную подготовку в армии страны в качестве резервиста. По данным телеканала RTL Nieuws, программа будет включать теоретические и физические занятия, в том числе стрельбу и ориентирование. В министерстве обороны рассчитывают, что участие королевы поможет популяризировать службу. В этом году кронпринцесса Амалия завершила базовую военную подготовку, а правительство объявило о планах увеличить численность армии до 122 тысяч человек.
*компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.