Фицо призвал Нидерланды «курить» и не вмешиваться в дела Словакии

Ранее сообщалось, что королева Нидерландов Максима пройдет военную подготовку в армии страны в качестве резервиста. По данным телеканала RTL Nieuws, программа будет включать теоретические и физические занятия, в том числе стрельбу и ориентирование. В министерстве обороны рассчитывают, что участие королевы поможет популяризировать службу. В этом году кронпринцесса Амалия завершила базовую военную подготовку, а правительство объявило о планах увеличить численность армии до 122 тысяч человек.