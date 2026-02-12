Макрон заявил, что разговор с Путиным не является вопросом ближайших дней

«Это не вопрос ближайших дней», — заявил Макрон.
Он добавил, что его «дипломатический советник уже посетил Россию». «Мы готовим почву», — сказал французский лидер, запись выступления которого была опубликована на странице Елисейского дворца в X.
Отвечая на вопрос, намерен ли он пригласить представителей РФ на какие-либо встречи Группы семи (G7) во Франции, Макрон заявил, что «это не стоит на повестке дня», если только не завершится конфликт на Украине. «Но у меня нет ощущения, что это скоро произойдет», — сказал президент.
Ранее Макрон в интервью германской газете S ddeutsche Zeitung сообщил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. По его мнению, нынешний формат переговоров по Украине, когда американские представители обсуждают условия урегулирования с Москвой без европейцев, «не является оптимальным».
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 февраля заявила, что озвученное Макроном желание провести телефонный разговор с Путиным не пошло дальше слов.