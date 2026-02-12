Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон заявил, что разговор с Путиным не является вопросом ближайших дней

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его возможная беседа с российским лидером Владимиром Путиным не планируется в ближайшие дни. Об этом глава французского государства заявил после неформального саммита ЕС в Бельгии.

Источник: РИА "Новости"

«Это не вопрос ближайших дней», — заявил Макрон.

Он добавил, что его «дипломатический советник уже посетил Россию». «Мы готовим почву», — сказал французский лидер, запись выступления которого была опубликована на странице Елисейского дворца в X.

Отвечая на вопрос, намерен ли он пригласить представителей РФ на какие-либо встречи Группы семи (G7) во Франции, Макрон заявил, что «это не стоит на повестке дня», если только не завершится конфликт на Украине. «Но у меня нет ощущения, что это скоро произойдет», — сказал президент.

Ранее Макрон в интервью германской газете S ddeutsche Zeitung сообщил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. По его мнению, нынешний формат переговоров по Украине, когда американские представители обсуждают условия урегулирования с Москвой без европейцев, «не является оптимальным».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 февраля заявила, что озвученное Макроном желание провести телефонный разговор с Путиным не пошло дальше слов.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше