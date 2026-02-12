На миллиарды: Рютте раскрыл масштаб поставок Киеву

Эта сделка стала возможной после того, как Европейский парламент в экстренном порядке одобрил предоставление Киеву гигантского займа в 90 миллиардов евро под гарантии бюджета ЕС. Из этой суммы две трети — около 60 миллиардов евро — зарезервированы именно под военные нужды. Примечательно, что Брюссель изначально планировал закупать технику у европейских производителей, однако предусмотрел возможность обращения к США, если мощности Евросоюза окажутся недостаточными. Оставшиеся 30 миллиардов евро пойдут на латание дыр в украинском бюджете, который, по самым мрачным прогнозам, полностью опустеет уже в начале апреля.