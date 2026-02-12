Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев прокомментировал отставку главы госслужбы Британии строчкой Queen

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на уход Криса Уормолда цитатой из песни Queen «Another One Bites the Dust».

Источник: Аргументы и факты

Дмитриев прокомментировал отставку главы государственной гражданской службы Великобритании Криса Уормолда строчкой из песни группы Queen.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в соцсети: «Another One Bites the Dust» («Еще один повержен», — прим. ред.). Он также прикрепил анимированное изображение солиста группы Queen Фредди Меркьюри и скриншот новости об уходе британского чиновника.

Крис Уормолд занимал должность главы государственной гражданской службы и секретаря кабинета министров с декабря 2024 года. Ранее британские СМИ сообщали, что он решил уйти в отставку на фоне разногласий с премьер-министром Киром Стармером.

Сам Уормолд заявил, что для него было честью служить на государственной службе в течение 35 лет и возглавлять её в качестве секретаря кабинета министров. Премьер-министр Кир Стармер поблагодарил его за многолетнюю работу и пожелал успехов в будущем.

По данным The Guardian, причиной ухода могли стать разногласия по вопросу реформирования государственной службы.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше