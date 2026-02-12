Дмитриев прокомментировал отставку главы госслужбы Британии строчкой Queen

Дмитриев прокомментировал отставку главы государственной гражданской службы Великобритании Криса Уормолда строчкой из песни группы Queen.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в соцсети: «Another One Bites the Dust» («Еще один повержен», — прим. ред.). Он также прикрепил анимированное изображение солиста группы Queen Фредди Меркьюри и скриншот новости об уходе британского чиновника.
Крис Уормолд занимал должность главы государственной гражданской службы и секретаря кабинета министров с декабря 2024 года. Ранее британские СМИ сообщали, что он решил уйти в отставку на фоне разногласий с премьер-министром Киром Стармером.
Сам Уормолд заявил, что для него было честью служить на государственной службе в течение 35 лет и возглавлять её в качестве секретаря кабинета министров. Премьер-министр Кир Стармер поблагодарил его за многолетнюю работу и пожелал успехов в будущем.
По данным The Guardian, причиной ухода могли стать разногласия по вопросу реформирования государственной службы.