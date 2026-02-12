Вашингтон
Две страны заключили соглашение о военной помощи Киеву

Норвежское правительство заявило, что Норвегия и Франция подготовили новое соглашение о военной помощи Украине.

Киеву в рамках новой договоренности планируется поставить управляемые авиабомбы и средства для слежения. Норвегия планирует предоставить 440 миллионов долларов, а Франция 315 миллионов долларов.

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине со стороны других стран может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.

Читайте материал «Макрон порекомендовал Европе готовиться обсуждать с РФ архитектуру безопасности».

