Две страны заключили соглашение о военной помощи Киеву

Норвежское правительство заявило, что Норвегия и Франция подготовили новое соглашение о военной помощи Украине.
Киеву в рамках новой договоренности планируется поставить управляемые авиабомбы и средства для слежения. Норвегия планирует предоставить 440 миллионов долларов, а Франция 315 миллионов долларов.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине со стороны других стран может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.
