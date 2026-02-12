Минск намерен отстаивать в «Совете мира» интересы России и союзников

МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Белоруссия в «Совета мира» будет отстаивать свои интересы и интересы Союзного государства, ШОС, БРИКС и других партнеров, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от американской стороны посетить США для участия в первом заседании «Совета мира» 19 февраля, но из-за плотного графика главы государства представлять Минск будет глава МИД Максим Рыженков, сообщила в среду пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Она подчеркнула, что в Минске полностью разделяют нацеленность президента США и «Совета мира» на разрешение всех мировых конфликтов мирным путем.
«Участие Беларуси в “Совете мира” — это еще одна возможность отстаивать национальные интересы Беларуси, и (белорусско-российского — ред.) Союзного государства, и наших партнеров, которые там не представлены сегодня», — сказал Гайдукевич.
Он подчеркнул, что Белоруссия всегда рассматривает любую международную площадку как возможность для того, чтобы отстаивать свои национальные интересы и интересы партнеров. «Посмотрим, как будет работать “Совет мира”. Беларусь в “Совете Мира” будет отстаивать интересы России и стран ШОС, БРИКС, (всех объединений — ред.), где Беларусь участвует. Будет отстаивать позицию против санкций, войн, давления, вмешательства во внутренние дела других стран. Это наша принципиальная позиция», — продолжил депутат.
Гайдукевич подчеркнул, что приглашение официального Минска в «Совет мира» — это признание независимости, суверенитета страны и ее влияния. «Очевидно для каждого, в том числе и США, что без Беларуси прочного мира на Украине быть не может. Беларусь — донор региональной безопасности. Без нас невозможен мир во всей Европе. И мы очень много делаем для того, чтобы в Европе был мир, не поддаваясь на провокации таких стран, как Польша и страны Балтии, сохраняя тем самым мир в Европе», — продолжил собеседник агентства.
Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пользуется авторитетом на Ближнем Востоке, в Азии, в Китае. «Его участие в “Совете мира” — это благо для всего мира, потому что Беларусь не хочет войн, хочет соблюдения международного права. И мнение Лукашенко важно для многих лидеров Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока», — сказал Гайдукевич. «В том числе и по вопросам Газы мы не меняли свое мнение. Мы убеждены, что все должно решаться дипломатическим путем, что права палестинского народа должны быть обязательно учтены, резолюции ООН должны действовать», — заключил он.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе «Совета мира» по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании «Совета мира» американского президента Дональда Трампа, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Председателем совета является президент США Дональд Трамп, который, по данным СМИ, намерен созвать первую встречу лидеров 19 февраля в Вашингтоне.