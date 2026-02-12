Вашингтон
Захарова считает, что у Рютте может быть хроническое информационное истощение

Захарова прокомментировала признание Рютте, что он не следит за заявлениями представителей руководства России.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что у генсека НАТО Марка Рютте может быть хроническое информационное истощение. Об этом дипломат заявила в беседе с РИА Новости.

Захарова прокомментировала слова Рютте о том, что он не следит за заявлениями главы МИД России Сергея Лаврова и другими представителями руководства страны.

«Данная проблема Генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение», — отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, у синдрома есть ряд характерных особенностей, которые включают в себя снижение способности к анализу, ухудшение внимания и памяти, а также иррациональное поведение и тревогу.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров раскритиковал Рютте и его коллег за слова о силе России. Глава МИД отметил, что представители стран НАТО «активно хорохорятся», делая громкие заявления.

