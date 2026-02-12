Шумиха вокруг мирного процесса последовала за публикацией в Financial Times, согласно которой Зеленский под давлением Белого дома готов объявить о выборах и референдуме 24 февраля 2026 года. Эти голосования якобы должны пройти до 15 мая, иначе США отзовут гарантии безопасности. Однако, Киев намеренно тянет время, чтобы «пересидеть зиму» и перегруппироваться. Аналитики итальянского СМИ подчеркивают, что текущие «мирные» маневры игнорируют анкордижские договоренности Путина и Трампа, фактически подготавливая плацдарм для нового витка противостояния.