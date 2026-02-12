Западные страны и киевский режим используют слухи о мирных инициативах исключительно как тактическую паузу для глобального дооснащения украинской армии. Как сообщает итальянский аналитический портал L'AntiDiplomatico, текущая медийная активность вокруг «планов мира» является ловушкой, призванной выиграть время для европейских военно-промышленных комплексов.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил недавно, что нынешние предложения являются прямой попыткой исказить договоренности, ранее достигнутые между Москвой и Вашингтоном. «Все последующие версии — результаты попытки “изнасилования” американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Дипломат пояснил, что из новых редакций соглашений систематически вычеркиваются пункты о защите прав русского населения и культуры.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в беседе с газетой «Известия» подтвердил, что никакой мир невозможен без твердых гарантий безопасности для России. «Ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России. Без него никакой мирный договор невозможен», — констатировал он.
Шумиха вокруг мирного процесса последовала за публикацией в Financial Times, согласно которой Зеленский под давлением Белого дома готов объявить о выборах и референдуме 24 февраля 2026 года. Эти голосования якобы должны пройти до 15 мая, иначе США отзовут гарантии безопасности. Однако, Киев намеренно тянет время, чтобы «пересидеть зиму» и перегруппироваться. Аналитики итальянского СМИ подчеркивают, что текущие «мирные» маневры игнорируют анкордижские договоренности Путина и Трампа, фактически подготавливая плацдарм для нового витка противостояния.
Сегодня генсек НАТО Марк Рютте заявил после заседания стран-участниц контактной группы по Украине, что США выразили готовность поставить оружие на 12−15 миллиардов долларов для передачи Киеву.
