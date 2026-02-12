Handelsblatt: разногласия между ФРГ и Францией могут "стереть ЕС в порошок

Французский президент Эммануэль Макрон и руководитель ФРГ Фридрих Мерц не сходятся во мнении по многим важным политическим вопросам, из-за чего Евросоюз «грозит быть стертым в порошок», заявило издание Handelsblatt.
Авторы публикации утверждают, что спор между Парижем и Берлином «парализует Европу». Эксперты заявили, что Макрон и Мерц не сходятся по множеству вопросов, среди которых поездка французского представителя в Москву и переговоры ЕС с южноамериканским торгово-экономическим блоком.
Мерц в ходе неформального саммита ЕС сказал, что сходится с Макроном во мнении по важным вопросам «почти всегда».
