Handelsblatt: разногласия между ФРГ и Францией могут "стереть ЕС в порошок

Авторы публикации утверждают, что спор между Парижем и Берлином «парализует Европу». Эксперты заявили, что Макрон и Мерц не сходятся по множеству вопросов, среди которых поездка французского представителя в Москву и переговоры ЕС с южноамериканским торгово-экономическим блоком.