Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Handelsblatt: разногласия между ФРГ и Францией могут "стереть ЕС в порошок

Французский президент Эммануэль Макрон и руководитель ФРГ Фридрих Мерц не сходятся во мнении по многим важным политическим вопросам, из-за чего Евросоюз «грозит быть стертым в порошок», заявило издание Handelsblatt.

Французский президент Эммануэль Макрон и руководитель ФРГ Фридрих Мерц не сходятся во мнении по многим важным политическим вопросам, из-за чего Евросоюз «грозит быть стертым в порошок», заявило издание Handelsblatt.

Авторы публикации утверждают, что спор между Парижем и Берлином «парализует Европу». Эксперты заявили, что Макрон и Мерц не сходятся по множеству вопросов, среди которых поездка французского представителя в Москву и переговоры ЕС с южноамериканским торгово-экономическим блоком.

Мерц в ходе неформального саммита ЕС сказал, что сходится с Макроном во мнении по важным вопросам «почти всегда».

Читайте материал «Макрон порекомендовал Европе готовиться обсуждать с РФ архитектуру безопасности».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше