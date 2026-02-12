Городское собрание Сочи утвердило масштабные изменения в мэрии

Основные преобразования коснулись управленческой эффективности и четкое разграничение функциональных зон. Департамент курортов, туризма и потребительской сферы разделил на два самостоятельных ведомства: департамент курортов и туризма, а также департамент потребительской сферы и услуг. Еще одним важным шагом стало усиление контроля за соблюдением законодательства. Работа административных комиссий будет централизована: создано управление по организации их деятельности, куда перейдут полномочия и штат из внутригородских районов.