Городское собрание Сочи утвердило масштабные изменения в мэрии

На заседании Городского Собрания Сочи утвердили новый состав городской администрации. Инициатором реформ стал глава города Андрей Прошунин, а депутаты поддержали предложения единогласно.
Основные преобразования коснулись управленческой эффективности и четкое разграничение функциональных зон. Департамент курортов, туризма и потребительской сферы разделил на два самостоятельных ведомства: департамент курортов и туризма, а также департамент потребительской сферы и услуг. Еще одним важным шагом стало усиление контроля за соблюдением законодательства. Работа административных комиссий будет централизована: создано управление по организации их деятельности, куда перейдут полномочия и штат из внутригородских районов.
«Решению предшествовала масштабная аналитика: в течение полугода тщательно оценивал качество работы каждого направления. Для повышения эффективности управленческих процессов принято решение создать отдел по организации работы с участниками специальной военной операции и членами их семей», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
В рамках реформ произойдет переименование ряда департаментов и управлений. Департамент инвестиций будет реорганизован в департамент инвестиций и стратегического развития, взяв на себя функции упраздняемого департамента проектной деятельности. Эти шаги предприняты, в том числе, для успешной реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2035 года.