Слуцкий призвал Рютте не бросаться угрозами в сторону крупнейшей ядерной державы

Марк Рютт заявил, что ответ НАТО будет «разрушительным» в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России. Так, он ответил на вопрос о том, может ли Россия якобы изолировать территории Польши и Литвы. Рютте добавил, что союзники по НАТО регулярно проводят учения, моделирующие все возможные сценарии на основе разведданных.