Слуцкий призвал Рютте не бросаться угрозами в сторону крупнейшей ядерной державы

Угрожать России, являющейся крупнейшей ядерной державой, не стоит. Об этом напомнил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая генеральному секретарю Североатлантического альянса (НАТО) Марко Рютте.
— «Сокрушительный ответ», а точнее нападение на Россию, повлечет не менее сокрушительные встречные меры. Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно, — приводит его слова ТАСС.
Марк Рютт заявил, что ответ НАТО будет «разрушительным» в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России. Так, он ответил на вопрос о том, может ли Россия якобы изолировать территории Польши и Литвы. Рютте добавил, что союзники по НАТО регулярно проводят учения, моделирующие все возможные сценарии на основе разведданных.
Что такое Сувалкский коридор, где он находится и для чего нужен — в материале «Вечерней Москвы».
Нежелательность конфликта с Россией понимают и в Италии. Вице-премьер страны и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступил против конфликта с Россией, призвав к ведению переговоров. В своей речи он напомнил, что «когда у страны есть шесть тысяч ядерных боеголовок, лучший путь вперед — это диалог».