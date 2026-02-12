Захарова высмеяла слова Рютте о Лаврове

Захарова в телеграм-канале прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он «перестал прислушиваться» к словам главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела цитату Рютте: «Я уже некоторое время назад перестал прислушиваться к каждому отдельному высказыванию с российской стороны, особенно когда они исходят от Лаврова. За всем, что они говорят, трудно уследить».
В ответ Захарова заявила, что подобное состояние «описано в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение». Она напомнила, что термин был введён британским психологом Дэвидом Льюисом в 1996 году.
По её словам, среди характерных признаков этого состояния — снижение способности к анализу и принятию решений, ухудшение внимания и памяти, тревожность, иррациональное поведение и падение работоспособности.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сравнил Марка Рютте с персонажем романа «Двенадцать стульев» Остапом Бендером после его выступления в украинском парламенте. По словам парламентария, речь генсека НАТО напоминала выступление Остапа Бендера перед любителями шахмат в Васюках.