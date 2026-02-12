Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высмеяла слова Рютте о Лаврове

Мария Захарова в телеграм-канале иронично прокомментировала заявление генсека НАТО Марка Рютте о высказываниях Сергея Лаврова.

Источник: Аргументы и факты

Захарова в телеграм-канале прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он «перестал прислушиваться» к словам главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела цитату Рютте: «Я уже некоторое время назад перестал прислушиваться к каждому отдельному высказыванию с российской стороны, особенно когда они исходят от Лаврова. За всем, что они говорят, трудно уследить».

В ответ Захарова заявила, что подобное состояние «описано в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение». Она напомнила, что термин был введён британским психологом Дэвидом Льюисом в 1996 году.

По её словам, среди характерных признаков этого состояния — снижение способности к анализу и принятию решений, ухудшение внимания и памяти, тревожность, иррациональное поведение и падение работоспособности.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сравнил Марка Рютте с персонажем романа «Двенадцать стульев» Остапом Бендером после его выступления в украинском парламенте. По словам парламентария, речь генсека НАТО напоминала выступление Остапа Бендера перед любителями шахмат в Васюках.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше