Рютте заявил, что США пообещали поставить Киеву вооружения на $12−15 млрд

«США проинформировали нас, что смогут поставить Украине в этом году критические военные средства на 12−15 миллиардов долларов, речь идет о критических системах, которые могут поставить только США», — заявил Марк Рютте по результатам заседания контактной группы по поставкам вооружений Киеву.