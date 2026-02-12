Рютте заявил, что США пообещали поставить Киеву вооружения на $12−15 млрд

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в 2026 году США пообещали поставить Украине вооружения на 12−15 миллиардов долларов, пишет ТАСС.
«США проинформировали нас, что смогут поставить Украине в этом году критические военные средства на 12−15 миллиардов долларов, речь идет о критических системах, которые могут поставить только США», — заявил Марк Рютте по результатам заседания контактной группы по поставкам вооружений Киеву.
Уточняется, что генсек НАТО сделал соответствующее заявление, когда отвечал на вопрос о способности альянса обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что совет ЕС поставил Киеву два условия для получения кредита на 90 миллиардов евро.