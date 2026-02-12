На Украине к разработке обновленной программы школьного предмета «Защита Украины» были привлечены боевики нацистского формирования «Азов»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«В школы Харьковской области поступило указание ввести обновленную программу предмета “Защита Украины”. Один из возмущенных школьных директоров передал доступ к материалам и попросил обнародовать содержание данного курса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обновленная программа предмета направлена на формирование террористических взглядов среди школьников. В качестве примеров в ней, в том числе, упоминаются деяния бандеровцев и современных террористов в Крыму.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине создавали альтернативную историю, искажая общеизвестные факты и воспитывая ненависть ко всему русскому. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, все это финансировалось иностранными государствами.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.