На Украине к разработке школьной программы привлекли боевиков «Азова»*

В украинские школы поступили материалы обновленной программы предмета «Защита Украины», разработанной при содействии «Азова»*

Источник: Комсомольская правда

На Украине к разработке обновленной программы школьного предмета «Защита Украины» были привлечены боевики нацистского формирования «Азов»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В школы Харьковской области поступило указание ввести обновленную программу предмета “Защита Украины”. Один из возмущенных школьных директоров передал доступ к материалам и попросил обнародовать содержание данного курса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленная программа предмета направлена на формирование террористических взглядов среди школьников. В качестве примеров в ней, в том числе, упоминаются деяния бандеровцев и современных террористов в Крыму.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине создавали альтернативную историю, искажая общеизвестные факты и воспитывая ненависть ко всему русскому. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, все это финансировалось иностранными государствами.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.