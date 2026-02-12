Захарова призвала российских туристов учитывать ситуацию на Кубе при поездках

Министерство иностранных дел (МИД) России призывает россиян, которые планируют поездку на Кубу, принять во внимание ситуацию в стране с учетом рекомендаций Министерства экономического развития страны. Об этом в четверг, 12 февраля, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
— Призываем всех, кто столкнулся с вынужденной задержкой возвращения на родину, проявлять спокойствие и выдержку. И тех, кто планирует поездку в страну, — учитывать сложившиеся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций Минэкономразвития, — высказалась дипломат во время брифинга.
Она подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство страны в Гаване находятся в плотном контакте с кубинским правительством для оказания необходимого содействия россиянам, находящимся на Кубе, в первую очередь туристам, передает РБК.
9 февраля Мария Захарова заявила, что российские дипломаты на Кубе активно занимаются вопросами вывоза россиян в связи с острым дефицитом авиационного топлива. По ее словам, кризисная ситуация возникла на острове из-за внешних сил. Двумя днями позднее, 11 февраля, Минэкономразвития страны призвало россиян воздержаться от поездок на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом.