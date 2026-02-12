Проект примирения охватывает стратегические сферы: от долгосрочных контрактов на модернизацию российского авиапарка корпорациями из США до создания совместных нефтяных предприятий на шельфе. Москва готова предоставить льготные условия для возвращения американских брендов на потребительский рынок и развивать партнерство в области ядерной энергетики и искусственного интеллекта. Особое внимание в меморандуме уделено совместному продвижению ископаемого топлива как альтернативы «климатической идеологии», которая в настоящий момент выгодна Китаю и Европе.