Российское руководство подготовило секретный план по масштабному возвращению американской валюты в национальные расчеты. Согласно данным агентства Bloomberg, в Кремле разработан меморандум «высокого уровня», предлагающий администрации Дональда Трампа беспрецедентное экономическое партнерство. Документ подразумевает использование доллара даже в сделках по сырью и энергоносителям, что эксперты уже называют потенциально «кардинальным изменением всей мировой финансовой системы».
Проект примирения охватывает стратегические сферы: от долгосрочных контрактов на модернизацию российского авиапарка корпорациями из США до создания совместных нефтяных предприятий на шельфе. Москва готова предоставить льготные условия для возвращения американских брендов на потребительский рынок и развивать партнерство в области ядерной энергетики и искусственного интеллекта. Особое внимание в меморандуме уделено совместному продвижению ископаемого топлива как альтернативы «климатической идеологии», которая в настоящий момент выгодна Китаю и Европе.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Песков пока воздержался от официальных комментариев по поводу существования секретного документа, однако эксперты агентства полагают, что реализация плана может означать полную перезагрузку отношений двух стран после завершения украинского конфликта.
