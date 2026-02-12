На Украине готовят запрет книг на русском языке

Действующий закон об издательском деле уже содержит рамочный запрет на печать и распространение русскоязычной литературы, пояснила она. В документе также перечислены виды продукции, подлежащие изъятию, в том числе «пропагандирующая войну» и «содержащая антиукраинские смыслы». Госкомтелерадио сейчас работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм, заявила госпожа Бережная. Она добавила, что Минкультуры поддержит инициативу.