В РФ для крупнейших автопроизводителей отсрочили уплату утильсбора

Правительство приняло решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших российских производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов. Об этом сообщили в Минпромторге.
В министерстве уточнили, что срок перечисления утилизационного сбора за IV квартал 2025 года, а также за I-III кварталы 2026 года перенесен на декабрь 2026 года для ведущих отечественных производителей автотехники, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов.
Как пояснили в ведомстве, данная мера поддержки направлена на обеспечение большей устойчивости финансовой деятельности предприятий.
«Кроме того, в текущих условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживания кредитных портфелей предприятий принятое решение позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, тем самым обеспечивая ритмичную работу конвейеров», — пояснили в министерстве.
С 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. В формулу были включены дополнительные показатели, при этом базовая ставка определяется в зависимости от типа и объема двигателя. Мощность двигателя учитывается при расчете коэффициента по прогрессивной шкале.