В РФ для крупнейших автопроизводителей отсрочили уплату утильсбора

В министерстве уточнили, что срок перечисления утилизационного сбора за IV квартал 2025 года, а также за I-III кварталы 2026 года перенесен на декабрь 2026 года для ведущих отечественных производителей автотехники, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов.