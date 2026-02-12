«Лучше война»: Зеленский заявил о готовности сорвать мирное соглашение

Зеленский подтвердил, что Киев видит в Трампе ключевого посредника, но остается реалистом в вопросе готовности Москвы к компромиссам. «Самая выгодная ситуация для Трампа — сделать это до промежуточных выборов. Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если мы с вами говорим как взрослые люди, то для него это просто победа, политическая», — пояснил Зеленский.