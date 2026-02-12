«Лучше война»: Зеленский заявил о готовности сорвать мирное соглашение

Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью американскому журналу The Atlantic заявил, что не намерен подписывать мирное соглашение на унизительных условиях, несмотря на колоссальное давление со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что готов продолжать борьбу, если предлагаемая сделка не будет гарантировать «достойный и прочный мир».
«Украина не проигрывает», — эмоционально заявил Зеленский, оценивая ситуацию на фронте спустя четыре года боевых действий. По его словам, он осознает стремление президента США Дональда Трампа зафиксировать статус миротворца до промежуточных выборов в Конгресс, однако не позволит превратить судьбу своей страны в инструмент американской внутренней политики. «Я предпочел бы вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить свой народ принять плохое», — цитирует лидера Украины западное издание.
Зеленский подтвердил, что Киев видит в Трампе ключевого посредника, но остается реалистом в вопросе готовности Москвы к компромиссам. «Самая выгодная ситуация для Трампа — сделать это до промежуточных выборов. Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если мы с вами говорим как взрослые люди, то для него это просто победа, политическая», — пояснил Зеленский.
