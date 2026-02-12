Кандидат в послы США извинился за шутку о 52-м штате Исландии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ранее заявления Вашингтона о Гренландии, вспомнил советский анекдот о попугае, которого пытаются провезти через границу «хоть тушкой, хоть чучелом». По его словам, США стремятся установить контроль над островом любым способом. Лавров также отметил, что западные СМИ распространяют утверждения о якобы присутствии России и Китая в регионе, хотя сами США это опровергали.