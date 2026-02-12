Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидат в послы США извинился за шутку о 52-м штате Исландии

Билли Лонг заявил, что пошутил о превращении Исландии в штат США и извинился за свои слова на слушаниях в Сенате.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат на пост американского посла в Исландии Билли Лонг извинился за шутку о превращении Исландии в 52-й штат США.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он заявил, что его слова не следует воспринимать всерьёз. Ранее Лонг говорил, что Исландия может стать 52-м штатом, а сам он занять пост губернатора.

«Это было совершенно неуместно, но я не говорил об этом всерьёз», — сказал он, отвечая на просьбу сенатора разъяснить свои высказывания.

По словам Лонга, разговор носил неформальный характер. «Кто-то услышал мои высказывания в разговоре с друзьями и посчитал, что нужно бежать в редакцию и рассказать об этом. Мне жаль, что так произошло», — отметил он.

«Я не должен был так шутить, и я сразу же извинился», — добавил кандидат.

Ранее администрация США сообщила о начале переговоров по вопросу дальнейшей принадлежности Гренландии. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова к США и ранее высказывался о возможности его покупки или аннексии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ранее заявления Вашингтона о Гренландии, вспомнил советский анекдот о попугае, которого пытаются провезти через границу «хоть тушкой, хоть чучелом». По его словам, США стремятся установить контроль над островом любым способом. Лавров также отметил, что западные СМИ распространяют утверждения о якобы присутствии России и Китая в регионе, хотя сами США это опровергали.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше