Кандидат в послы США извинился за шутку о 52-м штате Исландии

Кандидат на пост американского посла в Исландии Билли Лонг извинился за шутку о превращении Исландии в 52-й штат США.
Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он заявил, что его слова не следует воспринимать всерьёз. Ранее Лонг говорил, что Исландия может стать 52-м штатом, а сам он занять пост губернатора.
«Это было совершенно неуместно, но я не говорил об этом всерьёз», — сказал он, отвечая на просьбу сенатора разъяснить свои высказывания.
По словам Лонга, разговор носил неформальный характер. «Кто-то услышал мои высказывания в разговоре с друзьями и посчитал, что нужно бежать в редакцию и рассказать об этом. Мне жаль, что так произошло», — отметил он.
«Я не должен был так шутить, и я сразу же извинился», — добавил кандидат.
Ранее администрация США сообщила о начале переговоров по вопросу дальнейшей принадлежности Гренландии. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова к США и ранее высказывался о возможности его покупки или аннексии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ранее заявления Вашингтона о Гренландии, вспомнил советский анекдот о попугае, которого пытаются провезти через границу «хоть тушкой, хоть чучелом». По его словам, США стремятся установить контроль над островом любым способом. Лавров также отметил, что западные СМИ распространяют утверждения о якобы присутствии России и Китая в регионе, хотя сами США это опровергали.