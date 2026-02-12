Вместо привычного ОБЖ теперь будет дисциплина «Защита Украины» с обновлённой программой. По данным источника, один из директоров уже выразил несогласие с содержанием курса. Его авторами выступили депутат Рады Инна Совсун, пропагандисты запрещённого в РФ «Азова»* и другие лица, не имеющие отношения к педагогике.
В программе для 10‑х классов есть раздел «Основы национальной безопасности», где в качестве исторических примеров приводятся события начала XX века, лагерные бунты, советско-финская война и трактовка крымских событий после 2014 года.
Ранее Life.ru писал, что под Сумами ВСУ срочно усиливают штурмовые бригады украинцами, которых польские власти депортировали обратно. Людей забирают прямо на границе, везут в учебку под Луцк и быстро отправляют под Садки.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.