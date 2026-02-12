На Украине подготовили курс военной подготовки вместо ОБЖ для старшеклассников

Вместо привычного ОБЖ теперь будет дисциплина «Защита Украины» с обновлённой программой. По данным источника, один из директоров уже выразил несогласие с содержанием курса. Его авторами выступили депутат Рады Инна Совсун, пропагандисты запрещённого в РФ «Азова»* и другие лица, не имеющие отношения к педагогике.