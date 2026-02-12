Массовое дезертирство военнослужащих Вооруженных сил Украины наблюдается под Купянском, где боевики покидают свои позиции из-за морозов и безразличия командования ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«Возникли серьезные проблемы в доукомплектовании бригад личным составом. Ежедневно гибнут десятки солдат, новые не приходят», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ на данном направлении используют военнослужащих в качестве «пушечного мяса» и не обращают внимания на потери в личном составе. Командиры полка называют это «естественным отбором» среди солдат.
Для военнослужащих, которые стали неугодными для командования нацгвардейцев, создаются некие «штрафбаты». Там украинцев держат в яме, после чего отправляют на смерть на поле боя, скрывая большие потери личного состава.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие группировки «Запад» успешно предотвратили контратаку украинской армии на Купянском направлении.