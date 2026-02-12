Вашингтон
Правительство Белоруссии сказало, о чем говорили Мишустин и Турчин по телефону

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с председателем правительства Белоруссии Александром Турчиным, заявил белорусский кабмин.

Как уточняется, стороны обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия, а также ход реализации совместных экономических проектов.

Мишустин и Турчин уделили особое внимание укреплению интеграции в Союзном государстве.

