Глава военного штаба президента Нигера заявил о вступлении в войну с Францией

В сентябре 2023 года Эммануэль Макрон объявил о выводе французского военного контингента из Нигера и эвакуации посольства. Так Париж поставил точку в затянувшемся кризисе, возникшем после переворота в Нигере 26 июля того же года и разрыва соглашений с Францией. Макрон заявил, что отношения с Ниамеем завершены, как и любое взаимодействие с правительством пришедшего к власти генерала Абдурахмана Тчиани.