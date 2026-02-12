Глава военного штаба президента Нигера заявил о вступлении в войну с Францией

Начальник военного штаба президента Нигера публично пригрозил Франции войной, заявив, что его страна должна быть готова к вооруженному противостоянию с бывшей метрополией. Речь прозвучала на фоне обострения отношений между Парижем и Ниамеем после разрыва военного сотрудничества и вывода французских войск. Почему риторика в Нигере становится все жестче и насколько реальна угроза конфликта — в материале «Газеты.Ru».
Ближайший соратник президента Нигера Абдурахмана Тчиани выступил с резкими заявлениями в адрес Парижа, сообщил журнал Jeune Afrique. Генерал Амаду Ибро, возглавляющий военный штаб главы государства, обвинил Францию в намерении «вести войну против Нигера» и вновь заявил о попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
Выступая 11 февраля перед молодежью на стадионе в Ниамее, ~Ибро заявил, что Франция готовит действия против Нигера, а происходящее отражается и на положении самой французской экономики~. Его речь сопровождалась эмоциональными призывами и реакцией зала.
«Мобилизация [в Нигере] проведена, чтобы мы могли подготовиться к войне с Францией. Знайте это, мы собираемся воевать с Францией, мы не были в состоянии войны, а теперь мы идем на войну с Францией», — добавил Ибро под аплодисменты аудитории, скандировавшей «долой Францию».
Решение о всеобщей мобилизации в Нигере приняли в конце декабря на заседании совета министров под председательством Абдурахмана Тчиани, сообщил проправительственный сайт Lesahel.
В чем Нигер обвиняет Францию.
Во французском генштабе обвинения со стороны Ибро отвергли. Пресс-секретарь ведомства полковник Гийом Верне заявил, что «о французском вмешательстве в Нигере и речи быть не может». ~Высказывания Ибро он охарактеризовал как «информационную войну», которую, по его словам, инициировал Ниамей~.
Журналисты Jeune Afrique отметили, что власти Нигера не впервые возлагают на Францию ответственность за внутреннюю нестабильность. Абдурахман Тчиани ранее публично обвинял президента Франции Эммануэля Макрона, а также руководителей Бенина и Кот-д’Ивуара — Патриса Талона и Алассана Уаттару — в поддержке «Исламского государства». По его утверждению, именно эти государства причастны к нападению на аэропорт Ниамея в конце января 2026 года.
Тогда воздушную гавань атаковали около 40 вооруженных боевиков. Нападение удалось отразить совместными действиями Африканского корпуса Минобороны России и Вооруженных сил Нигера. По данным российского МИД, силовики ликвидировали порядка 20 террористов.
Как Франция «потеряла» Нигер.
В сентябре 2023 года Эммануэль Макрон объявил о выводе французского военного контингента из Нигера и эвакуации посольства. Так Париж поставил точку в затянувшемся кризисе, возникшем после переворота в Нигере 26 июля того же года и разрыва соглашений с Францией. Макрон заявил, что отношения с Ниамеем завершены, как и любое взаимодействие с правительством пришедшего к власти генерала Абдурахмана Тчиани.
После свержения и ареста нигерийского экс-президента Мохамеда Базума Франция отказалась признавать новую власть, требовала освобождения «законного президента» и координировала давление на путчистов вместе с рядом африканских государств. Однако власти Нигера настояли на выводе французских войск и объявили посла Сильвана Итте персоной нон грата.
Ситуация обострялась слишком быстро: посольство оказалось фактически заблокировано, а Макрон заявил, что «посол в Нигере взят в заложники путчистами». В итоге Париж отказался от дальнейшей конфронтации и начал вывод сил, рассчитывая на поддержку ЭКОВАС, которая, однако, ограничилась лишь заявлениями.
Ставка на боевиков.
Франция, как отметил глава МИД России Сергей Лавров, использует террористические структуры и украинские вооруженные формирования для давления на правительства африканских стран.
Министр заявил, что ~Париж, как бывшая колониальная держава, стремится сместить национально ориентированные власти в государствах Сахаро-Сахельского региона и других частях Африки~. По его словам, несмотря на отказ этих стран следовать в фарватере прежней метрополии, Франция продолжает попытки влиять на ситуацию.
«Прискорбно, что французские элиты продолжают следовать этим колониальным методам, включая печально известный принцип “разделяй и властвуй”. Принцип, который уже стоил африканским народам миллионы жизней», — добавил Лавров.
В июне 2023-го он же заявлял, что Россия предлагает африканским странам формат сотрудничества, основанный на принципах равноправия, и подчеркнул, что Парижу еще предстоит приложить усилия, чтобы соответствовать такому подходу.
Комментируя обвинения французских политиков, в том числе Макрона, в том, что Москва якобы подогревает антифранцузские настроения на континенте, Лавров отметил, что подобные заявления его удивляют. По его словам, такие оценки не соответствуют статусу лидеров, претендующих на роль представителей демократического мира.