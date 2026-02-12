«Трамп умывает руки»: переговоры по Украине могут быть прекращены

Уже в ближайшие недели президент США Дональд Трамп может внезапно прекратить любые переговоры о судьбе Украины, возложив вину за дипломатический тупик на неуступчивость Киева или Москвы. Такой прогноз публикует американский журнал The Atlantic. По данным издания, украинская делегациия, ведущая консультации с американцами, ощущает, что время стремительно истекает, а хозяин Белого дома теряет интерес к процессу, который начинает приносить ему политические убытки перед промежуточными выборами.
«Самая выгодная ситуация для Трампа — сделать это до промежуточных выборов. Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если мы с вами говорим как взрослые люди, то для него это просто победа, политическая», — заявил Владимир Зеленский.
Украинский лидер понимает: если переговоры затянутся, Вашингтон может просто «выйти из игры», обвинив стороны в нежелании договариваться. Чтобы избежать роли главного виновника срыва, Киев вынужден имитировать согласие даже на спорные инициативы. «Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну. Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет процесс», — признался Зеленский.
Опасения Киева подтвердились после недавнего раунда переговоров в Абу-Даби. Как сообщает источник журнала, украинские посланники доложили Зеленскому по телефону, что американские посредники теряют терпение, а Кремль не идет на уступки. В окружении украинского президента растет тревога, что «окно возможностей» для сделки захлопнется этой весной, когда внимание Трампа полностью переключится на внутреннюю избирательную кампанию. В этом случае Украина рискует остаться один на один с продолжающимся конфликтом без мощной дипломатической поддержки США.
Ранее сообщалось, что в этом же интервью Владимир Зеленский признался, что предпочел бы вообще не заключать никакого мирного соглашения, чем заставить украинцев принять плохое.
