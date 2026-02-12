«Трамп умывает руки»: переговоры по Украине могут быть прекращены

Украинский лидер понимает: если переговоры затянутся, Вашингтон может просто «выйти из игры», обвинив стороны в нежелании договариваться. Чтобы избежать роли главного виновника срыва, Киев вынужден имитировать согласие даже на спорные инициативы. «Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну. Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет процесс», — признался Зеленский.