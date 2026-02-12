В сербской армии создадут подразделения роботов, заявил Вучич

«Хочу, чтобы мы формировали большие и значительные подразделения армии из роботов, беспилотных платформ и машин, как у нас уже есть с летательными аппаратами. Нам прибывает пополнение — новые большие БПЛА и так далее. Так что у людей будет возможность, мы опять это покажем в апреле или мае. Или на Видовдан (праздник Святого Вита, 28 июня — ред.), как договоримся», — сказал он журналистам на полях визита в Турцию.