В сербской армии создадут подразделения роботов, заявил Вучич

Вучич обещал развернуть в Сербии массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР Ли Мином посетил презентацию компании-производителя AGIBOT.
«Хочу, чтобы мы формировали большие и значительные подразделения армии из роботов, беспилотных платформ и машин, как у нас уже есть с летательными аппаратами. Нам прибывает пополнение — новые большие БПЛА и так далее. Так что у людей будет возможность, мы опять это покажем в апреле или мае. Или на Видовдан (праздник Святого Вита, 28 июня — ред.), как договоримся», — сказал он журналистам на полях визита в Турцию.
Он добавил, что речь идет о «батальонах роботов-псов, человекоподобных и всех остальных роботов».
«Все на меня смотрят, как будто я — сумасшедший, но я вообще не сумасшедший, все это сможете увидеть меньше, чем через год», — подчеркнул сербский лидер.
Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону Сербии в размере 2,65% ВВП, более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Вучич также сообщил в начале января, что власти Сербии планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% — огневую мощь.