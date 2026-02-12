Вашингтон
В сербской армии создадут подразделения роботов, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 12 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что уже через год хочет создать большие подразделения роботов и беспилотных платформ и дронов в армии Сербии.

Источник: © РИА Новости

Вучич обещал развернуть в Сербии массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР Ли Мином посетил презентацию компании-производителя AGIBOT.

«Хочу, чтобы мы формировали большие и значительные подразделения армии из роботов, беспилотных платформ и машин, как у нас уже есть с летательными аппаратами. Нам прибывает пополнение — новые большие БПЛА и так далее. Так что у людей будет возможность, мы опять это покажем в апреле или мае. Или на Видовдан (праздник Святого Вита, 28 июня — ред.), как договоримся», — сказал он журналистам на полях визита в Турцию.

Он добавил, что речь идет о «батальонах роботов-псов, человекоподобных и всех остальных роботов».

«Все на меня смотрят, как будто я — сумасшедший, но я вообще не сумасшедший, все это сможете увидеть меньше, чем через год», — подчеркнул сербский лидер.

Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону Сербии в размере 2,65% ВВП, более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Вучич также сообщил в начале января, что власти Сербии планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% — огневую мощь.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше