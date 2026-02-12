В Польше возник дефицит топливных пеллет из-за морозов

Дефицит топливных пеллет возник в Польше на фоне аномальных морозов и резкого роста спроса на отопление, сообщает радио RMF24. По словам президента Торгово-промышленной палаты страны Петра Поземского, проблемы связаны с нехваткой опилок, необходимых для производства пеллет.
Он отметил, что при переходе от традиционных печей к альтернативным источникам отопления в рамках антисмоговых норм ЕС и национальных стандартов не были приняты своевременные меры для обеспечения стабильных поставок сырья.
В ряде регионов Польши зафиксированы рекордно низкие температуры, что привело к скачку потребления топлива. В конце января пеллеты начали быстро исчезать с полок магазинов и складов, после чего власти ввели ограничения на их продажу.
Ранее сообщалось, что на Украине после серии повреждений энергетической инфраструктуры дефицит генерации в часы пик достигает 5−6 ГВт. По данным Bloomberg, общие потери мощностей составили около 10 ГВт, часть объектов не удастся восстановить до начала следующего отопительного сезона.