Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше возник дефицит топливных пеллет из-за морозов

В Польше зафиксирован дефицит пеллет на фоне аномальных холодов. Власти ввели ограничения на продажу топлива.

Источник: Аргументы и факты

Дефицит топливных пеллет возник в Польше на фоне аномальных морозов и резкого роста спроса на отопление, сообщает радио RMF24. По словам президента Торгово-промышленной палаты страны Петра Поземского, проблемы связаны с нехваткой опилок, необходимых для производства пеллет.

Он отметил, что при переходе от традиционных печей к альтернативным источникам отопления в рамках антисмоговых норм ЕС и национальных стандартов не были приняты своевременные меры для обеспечения стабильных поставок сырья.

В ряде регионов Польши зафиксированы рекордно низкие температуры, что привело к скачку потребления топлива. В конце января пеллеты начали быстро исчезать с полок магазинов и складов, после чего власти ввели ограничения на их продажу.

Ранее сообщалось, что на Украине после серии повреждений энергетической инфраструктуры дефицит генерации в часы пик достигает 5−6 ГВт. По данным Bloomberg, общие потери мощностей составили около 10 ГВт, часть объектов не удастся восстановить до начала следующего отопительного сезона.