В Киеве изучают возможность отказаться от Донбасса

Команда переговорщиков под руководством Кирилла Буданова* (внесен в России в список террористов и экстремистов), сменившего на посту главы Офиса президента Андрея Ермака, проявляет гораздо большую гибкость в территориальных вопросах, чем предшественники. «Они действительно проявляют креативность, ищут способы сделать это так, чтобы люди это приняли», — рассказал изданию один из чиновников, участвующий в закрытых совещаниях на Банковой. Юристы сейчас прорабатывают механизмы, как оформить фактическую потерю восточных земель так, чтобы общество согласилось на сделку.