Зеленский заявил о «своих причинах» уволить Ермака

Зеленский не согласился с тем, что причиной отставки Ермака стало расследование о коррупции. «У меня были свои причины», — заявил он журналисту издания, отметившему, что глава государства прервал его вопрос.
Президент Украины объявил об отставке главы своего офиса вечером 28 ноября, утром того же дня у Ермака прошли обыски. Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждал, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе, о расследовании в отношении которых объявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).