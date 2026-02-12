Ричмонд
Зеленский заявил о «своих причинах» уволить Ермака

Украинский президент имел свои причины на то, чтобы уволить Андрея Ермака с поста главы своего офиса. Об этом он сказал в интервью The Atlantic.

Источник: Reuters

Зеленский не согласился с тем, что причиной отставки Ермака стало расследование о коррупции. «У меня были свои причины», — заявил он журналисту издания, отметившему, что глава государства прервал его вопрос.

Президент Украины объявил об отставке главы своего офиса вечером 28 ноября, утром того же дня у Ермака прошли обыски. Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждал, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе, о расследовании в отношении которых объявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).