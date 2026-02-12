Ричмонд
Захарова указала на синдром информационной усталости у Рютте

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 февраля отреагировала на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте о том, что он перестал следить за высказываниями главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявив, что у генсека НАТО синдром информационной усталости.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Рютте признался, что не следит за отдельными высказываниями с российской стороны, в частности за словами Лаврова.

«Данная проблема Генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение», — написала она в своем Telegram-канале.

