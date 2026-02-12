Захарова указала на синдром информационной усталости у Рютте

Ранее Рютте признался, что не следит за отдельными высказываниями с российской стороны, в частности за словами Лаврова.
«Данная проблема Генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение», — написала она в своем Telegram-канале.
