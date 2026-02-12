США тайно отправили в Иран порядка 6 тысяч терминалов Starlink

Администрация Дональда Трампа осуществила тайные поставки в Иран около 6 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, оборудование закупалось через Госдепартамент — почти 7 тысяч устройств, основная партия в январе — с целью помочь оппозиционно настроенным группам обходить правительственные блокировки в сети. Источники издания утверждают, что Трамп знал об этих действиях, однако неясно, давал ли он личное распоряжение.
Финансирование было перенаправлено с других программ поддержки интернет-доступа в Иране. Отмечается, что это первый случай прямой отправки Starlink в страну, официально находящуюся под санкциями.
Владение подобными терминалами в Иране нелегально и карается длительными тюремными сроками, однако, по разным оценкам, десятки тысяч иранцев уже пользуются спутниковым интернетом для обхода государственного надзора. Белый дом воздержался от официальных комментариев.
Ранее Трамп сказал, что готов вести переговоры с Ираном «так долго, как захочет».
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.