США тайно отправили в Иран порядка 6 тысяч терминалов Starlink

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, оборудование закупалось через Госдепартамент — почти 7 тысяч устройств, основная партия в январе — с целью помочь оппозиционно настроенным группам обходить правительственные блокировки в сети. Источники издания утверждают, что Трамп знал об этих действиях, однако неясно, давал ли он личное распоряжение.