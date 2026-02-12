Трамп сказал, что планирует посетить КНР в апреле

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует посетить в апреле, после чего США посетит председатель КНР Си Цзиньпин.
Трамп сказал, что «с нетерпением ждет» возможности посетить КНР и визита китайского лидера.
Отношения США и Китая Трамп охарактеризовал как очень хорошие. Также он заявил, что сам в очень хороших отношениях с Си Цзиньпином.
