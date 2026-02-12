Вашингтон
Reuters: США представят план восстановления Газы на заседании «Совета мира»

На Западе заявили, что Дональд Трамп объявит о создании многомиллиардного фонда для сектора Газа.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США на первом заседании «Совета мира», которое должно состояться 19 февраля, представит план восстановления сектора Газа на миллиарды долларов, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп объявит о многомиллиардном плане восстановления Газы и подробно расскажет о планах создания сил по стабилизации палестинского анклава на первом официальном заседании “Совета мира” на следующей неделе», — сказано в материале.

По данным агентства, Дональд Трамп объявит о создании многомиллиардного фонда для сектора Газа. В него будут вложены средства, предоставленные странами, которые являются участниками совета.

Кроме того, как заявили источники, американская сторона объявит о планах ряда государств предоставить «несколько тысяч военных» для участия в стабилизационных силах, которые, как ожидается, будут развернуты в Газе в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал «Совет мира» рассмотреть глубинные причины конфликта в Газе.

