Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишет Atlantic

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР, пишет Atlantic, ссылаясь на его советников.

Источник: © РИА Новости

«Двое его (Зеленского — ред.) советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке Донецкой области (украинское название ДНР — ред.)», — говорится в материале на сайте издания.

Как пишут западные журналисты, украинские власти рассматривали возможность вынесения вопроса о территориальных уступках на всеукраинский референдум, а также совмещение его проведения с выборами президента страны. Киев все еще надеется добиться переизбрания Зеленского, пишет Atlantic.

Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.

После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников «обеспечить безопасность» их проведения.

